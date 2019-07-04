У Зеленского ответили Путину: Называем сепаратистами не жителей Донбасса, а марионеток Кремля

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова Зеленского о «сепартистах» относятся не к жителям Донбасса, а к руководству группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами — марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — мы с ними говорим», — сказал Потураев во время дискуссии «Новая политика на Донбассе» в Киеве, которую организовала «ЗеКоманда».



Также он выразил сожаление, что на неподконтрольных территория люди из российских и сепаратистских СМИ услышат президента России Владимира Путина, но вряд ли услышат позицию команды Зеленского.



Ранее Владимир Путин заявил: «[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами».

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Владимр Зеленский заявил, что Украина не готова к прямым переговорам с сепаратистами.