Сегодня Зеленский посетит Донецкую область и представит нового главу ДонОГА

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетит Донецкую область и представит нового главу Донецкой областной государственной администрации. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил источник в ДонОГА.



Представление губернатора планируется совместить с торжествами по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских боевиков.



Новым главой региона станет Павел Кириленко. 26 июня его кандидатуру поддержал Кабинет министров. Теперь президент долден подписать указ о назначении.



По словам кандидата в депутаты от президентской партии «Слуга народа» Андрея Мотовиловца, будущие губернаторы Донетчины и Луганщины уже посещают совещания и знакомятся с «людьми, которые влияют».



Заместитель действующего главы ДонОГА Александра Куця Евгений Вилинский написал в Facebook, что сегодня его последний день на работе.