Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской

Подконтрольный группировке «ЛНР» телеканал «Луганск 24» снял сюжет о том, как президент Украины Владимир Зеленского в воскресенье, 7 июля, посетил разрушенный мост в Станице Луганской. Съемка велась с другого края моста на подконтрольной «ЛНР» территории.
Вместе с Зеленским, в частности, были президент Европейского совета Дональд Туск, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон, новоназначенный глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.
Фрагмент сюжета:
В целом, репортаж сепаратистского канала носил критический и манипулятивный характер. Отмечалось, что президент Украины приехал на мост только после разведения сил и средств. При этом в материале ничего не сказано о том, что глава «ЛНР» вообще не посещал мост. В конце автор сюжета назвала происходящее «показухой».
Во время визита в Станицу Луганскую Владимир Зеленский заявил, что для ремонта моста необходимо отодвинуть укрепления другой стороны.
В понедельник Зеленский сообщил, что Украина готова восстановить мост в одностороннем порядке.
Также Зеленский предложил упростить выплату пенсий переселенцам и порядок провоза товаров.