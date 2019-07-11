Военный рассказал, как грузовик встретился с автоколонной губернатора на блокпосте под Гранитным

10 июля, в день, когда военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное, на блокпост одновременно подъехала военный КрАЗ и автоколонна, в которой был глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Об этом один из военнослужащих, которые несут службу на блокпосте, рассказал в комментарии телеканалу «Украина».



«Проезжает колонна может машин 5 или 6, и подъезжает этот КрАЗ. И они столкнулись. Затем был взрыв. ПТУР попал прямо в "голову" [грузовика]», - говорит боец.



Еще один военный сказал, что боевики стреляли со своих позиций: «Там блиндаж у них, окопы. Предполагаем, что у них [противотанковая] установка стоит накрытая».



Военные считают, что противник готовил обстрел заранее.

Днем 10 июля военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате чего погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Вблизи места обстрела находился также автомобиль главы ДонОГА Павла Кириленко. Он не пострадал.



В пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что не знают, что Кириленко делал возле Гранитного, так как с ним не было запланировано совместных мероприятий.



В пресс-службе ДонОГА «Новостям Донбасса» сообщили, что Павел Кириленко совершал рабочую поездку в тот день.