Глава МинВОТ оценил перспективу выплаты пенсий жителям Донецка и Луганска

Вопрос выплаты пенсий и соцпособий жителям неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей обсуждается с Международным комитетом Красного креста (МККК) и в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш в комментарии «Новостям Донбасса».



«Мы последний диалог с МККК проводили неделю назад, но группа которая обеспечивает в том числе и минский диалог, туда входят представители различных ведомств, в том числе Министерства социальной политики и Пенсионного фонда, технические детали прорабатывают они», — отметил он.



Черныш признает, что невыплата пенсий является проблемой. «И если люди не могут пересечь линию соприкосновения — надо ввести механизм, который бы позволял им это сделать», — подчеркнул он. Министр считает, что в механизме обеспечения выплат может принимать участие МККК, так он работает в ОРДЛО.



Глава МинВОТ добавил, что вопрос механизма выплат «как раз в Минске поднимается и обсуждается».



Черныш также отметил, что люди, постоянно проживающие на оккупированной территории, «искусственно привязаны» к статусу временно-перемещенного лица, но таковыми не являются. «Поэтому для них нужно ввести отдельный механизм», — подчеркнул он.



Он напомнил, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предусматривает такой отдельный механизм без привязки к статусу ВПЛ, но «до него очередь не дошла».



«В целом, я считаю, что надо разорвать эти два вопроса. Для ВПЛ — максимально упростить (порядок получения выплат — прим.) <...> Есть электронная система пересечения и линии соприкосновения, и государственной границы, если эта система будет в нормальном режиме работать, я думаю, что это позволит вообще избежать там каких-то проверок. Но это должна быть общая система для всех ведомств», — резюмировал он.



Ранее Вадим Черныш указал на невозможность начать выплачивать пенсии жителям неподконтрольной части Донбасса.

8 июля президент Владимир Зеленский предложил правительству упростить процедуру получения пенсий переселенцами и порядок провоза товаров через линию соприкосновения.



10 июля Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права пенсионеров на Донбассе.