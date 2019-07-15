ОБСЕ: 25 человек скончались на блокпостах Донбасса с начала года

С начала 2019 года на блокпостах в Донецкой и Луганской областях только по естественным причинам скончалось 25 человек. Об этом говорится в публикации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



В организации отмечают, что, вероятнее всего, люди умерли из-за сердечных приступов, спровоцированных чрезмерным напряжением и стрессом.



Также в ОБСЕ напомнили об инциденте 23 февраля, когда на блокпосте под Донецком вследствие подрыва на мине микроавтобуса погибли двое мирных жителей.



В СММ подчеркивают, что зачастую пожилые люди рискуют жизнью, пересекая линию соприкосновения, чтобы получить украинскую пенсию.

8 июля президент Владимир Зеленский предложил правительству упростить процедуру получения пенсий переселенцами и порядок провоза товаров через линию соприкосновения.



10 июля Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права пенсионеров на Донбассе.