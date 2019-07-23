Пиротехники нашли более 10 взрывоопасных предметов у КПВВ «Майорское»

Пиротехники ГСЧС нашли у КППВ «Майорское» 12 взрывоопасных предметов 21 июля и еще 1 артиллерийский снаряд калибром 30 мм и два гранатометных выстрелов калибром 25 мм 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.



«21 июля пиротехники ГСЧС обнаружили взрывоопасные предметы. Найдено 12 ВОП: 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины», - говорится в сообщении.

Утром 21 июля КППВ «Майорское» приостанавливал работу из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ выявили минометную мину и контрольный пункт вновь приостановил работу.



23 июля пункт пропуска возобновил работу.