Зеленский призвал протестующих не поддаваться на манипуляции из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Владимир Зеленский обратился к протестующим на Майдане Независимости, заявив, что будет отстаивать интересы Украины и призвал не поддаваться на провокации. Об этом говорится в его видеообращении.



«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!», — сказал Зеленский.





2 октября на Майдане Независимости в Киеве и на Донбассе прошли митинги с призывами к импичменту Зеленского. Этому предшествовало подписание «формулы Штайнмайера» о проведении выборов на неподконтрольном Донбассе и предоставление «особого статуса» региону.



1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайра» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».