Разведение войск на Донбассе назначено на 7 октября

Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.



«Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское», - цитирует Сайдика «Интерфакс-Украина».



По его словам, и этот шаг, и подписание «формулы Штайнмайера» были сделаны по требованию «нормандской четверки». Сайдик высказал надежду, что «этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате».

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на Донбассе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.