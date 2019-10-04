Пристайко: Гарантии безопасности на Донбассе дают ВСУ

Гарантии безопасности гражданским на Донбассе могут давать ВСУ и Нацполиция, а не дипломатия. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает ТСН.



«Нет гарантий, реалистами надо быть», — отметил он.



Пристайко подчеркнул, что настоящие гарантии может предоставить только тот, кто контролирует территории.



«Можно обеспечить полный мир и порядок на территории нашей, если туда заходят наши войска, наша полиция, наше государство в полном объеме. Это единственная гарантия 100-процентная. Учитывая, что этого мы сейчас достичь не можем, мы вынуждены прибегать к дипломатии, которая всегда не дает никаких 100-процентных гарантий», — пояснил министр.



«Это неприятно слышать, я понимаю. Наши войска должны отойти на нашу собственную территорию», — подытожил он.

1 октября в Минске стороны переговоров согласовали единый текст «формулы Штайнмайера».



Формула подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов, которые пройдут по украинским законам. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Согласование «формулы Штайнмайера» являлось одним из условий для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).