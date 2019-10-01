«Интерфакс»: ТКГ подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник.



В 2015 году формула была предложена тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Однако она не была документально прописана, что вызвало разногласия в трактовках.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Согласование «формулы Штайнмайера» являлось одним из условий для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).