Закон об «особом статусе» и 18 лет для пленного «ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 4 октября.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров «нормандского формата» будет обсуждаться вопрос возвращения контроля Украины над участком границы с Россией на Донбассе.



По данным российского агентства «Интерфакс», проект итогового документа саммита «нормандской четверки» уже предварительно согласован, сообщает российский со ссылкой на источник. В документе якобы нет пунктов о передаче контроля за участком границы на Донбассе, а также о вводе в регион миротворческой миссии, но есть перечень шагов в части политического и гуманитарного урегулирования на Донбассе.



Глава МИД Украины Вадима Пристайко заявил о том, что на следующей неделе состоится масштабный обмен пленными. Однако близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков опроверг это заявление. Также он считает, что закон об «особом статусе» украинская сторона должна согласовывать с представителями «Л-ДНР».



Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что позиция по новому закону об «особом статусе» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет согласована в том числе и с Россией.



На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель Евросоюза потребовал прекратить попытки препятствования работе СММ ОБСЕ в Украине, а также полный и беспрепятственный доступ миссии к аннексированному Крыму и вдоль российско-украинской границы.



Права человека



Так называемый суд при группировке «ДНР» «приговорил» военнослужащего Вооруженных сил Украины Богдана Пантюшенко к 18 годам лишения свободы.



Общество



В Станице Луганской открыли временный обходной мост. Одновременно был начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста.

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