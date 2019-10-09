У ветеранов АТО, которые ехали в Золотое, изъяли 6 единиц оружия. Два человека задержаны

В результате столкновения с ветеранами АТО и активистами «Национального корпуса» на блокпосте в Кременном полиция изъяла 6 единиц оружия, два человека задержаны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Там отметили, что сегодня днем к блокпосту подъехала колонна из более чем 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в Золотое.



Сотрудники полка полиции особого назначения «Миротворец» остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. «Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку», — говорится в сообщении.



Отмечается, что один из спецназовцев совершил предупредительный выстрел в воздух. «Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли», — заверили в полиции.



Во время столкновения один полицейский пострадал в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.



В полиции уточнили, что задержали водителя автомобиля, который наехал на ногу полицейского. Второй задержанный — человек, который находится в розыске.



Также, после осмотра машин, полицейскими было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оружие пообещали вернуть владельцам.

Вчера лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что добровольцы не покинут Золотое, пока украинские власти не откажутся от идеи отвода войск.



Впервые активисты «Нацкорпуса» и ветераны «Азова» появились в Золотом в воскресенье. Они опубликовали видео, часть добровольцев на нем быа вооружена. По словам Андрея Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».



На следующий день власти заявили, что в Золотом осталось около 20 добровольцев. Сегодня Билецкий заявил, что туда направляется 150 человек.



В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».



Власти уверяют, что разведение сторон не несет угрозы жителям Золотого и Петровского, а также украинским военным.