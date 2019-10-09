Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У ветеранов АТО, которые ехали в Золотое, изъяли 6 единиц оружия. Два человека задержаны

09 октября 2019, 16:08

У ветеранов АТО, которые ехали в Золотое, изъяли 6 единиц оружия. Два человека задержаны

В результате столкновения с ветеранами АТО и активистами «Национального корпуса» на блокпосте в Кременном полиция изъяла 6 единиц оружия, два человека задержаны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Там отметили, что сегодня днем к блокпосту подъехала колонна из более чем 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в Золотое.

Сотрудники полка полиции особого назначения «Миротворец» остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. «Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из спецназовцев совершил предупредительный выстрел в воздух. «Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли», — заверили в полиции.

Во время столкновения один полицейский пострадал в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

В полиции уточнили, что задержали водителя автомобиля, который наехал на ногу полицейского. Второй задержанный — человек, который находится в розыске.

Также, после осмотра машин, полицейскими было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оружие пообещали вернуть владельцам.

Вчера лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что добровольцы не покинут Золотое, пока украинские власти не откажутся от идеи отвода войск.

Впервые активисты «Нацкорпуса» и ветераны «Азова» появились в Золотом в воскресенье. Они опубликовали видео, часть добровольцев на нем быа вооружена. По словам Андрея Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».

На следующий день власти заявили, что в Золотом осталось около 20 добровольцев. Сегодня Билецкий заявил, что туда направляется 150 человек.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.

Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».

Власти уверяют, что разведение сторон не несет угрозы жителям Золотого и Петровского, а также украинским военным.

ТЕМЫ

Места
Золотое Кременная
Организации
Азов Нацкорпус
Прочее
Разведение сторон
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:26
«ЛНР» объявила о разоблачении 470 «агентов иностранных спецслужб»
09:54
ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела
23:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:11
Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение
11:07
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»
09:21
В Луганске снова «минировали» здания
09:00
ОБСЕ: В Докучаевске в результате обстрела повреждены две квартиры
18:33
«ЛНР» вместо аэропорта открыла парк с оружием, которое нарушает Минские соглашения
14:10
В «Слуге народа» рассказали о пользе выборов на Донбассе, даже если они не будут признаны
09:58
«ДНР»: Пуля попала в модуль на пункте пропуска, где людям оказывают помощь
07:52
В «ЛНР» получили сообщение о «минировании» админзданий и аэропорта
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
10:37
ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком
21:19
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
15:34
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском
все новости
17:40
Зеленский заявил, что «формулы Штайнмайера» для Крыма нет
17:38
В Кремле оценили возможность «нормандской» встречи в случае срыва разведения войск
17:10
Вопрос задолженности по выплате зарплат шахтерам Кабмин обещает решить до конца следующей недели
16:33
«Нацкорпус» обещает не «подменять военных», пока не произошло разведение войск
16:08
У ветеранов АТО, которые ехали в Золотое, изъяли 6 единиц оружия. Два человека задержаны
14:55
Билецкий: В Золотое едут 150 добровольцев, которые против отвода войск
14:38
Зеленский проведет пресс-марафон в четверг. Будет отвечать на вопросы весь день
14:11
Минобороны: Сегодня боевики трижды обстреляли позиции ВСУ у Золотого
13:21
На Луганщине силовики не пропускали ветеранов АТО к месту разведения войск. Был выстрел в воздух
13:14
Под Кабмином переселенцы требовали увеличить бюджет программы «Доступное жилье»
12:33
Черновол прервала брифинг главы ГБР. Говорит, принесла сообщения о преступлениях Портнова и Богдана
12:21
При дальнейшем разведении зона без войск увеличится. Туда войдут населенные пункты, подконтрольные боевикам и Киеву
11:17
Комитет Рады не увидел опасности в разведении войск у Золотого и Петровского
10:49
Депутат Деркач обнародовал информацию о влиянии посольства США на НАБУ
10:26
«ЛНР» объявила о разоблачении 470 «агентов иностранных спецслужб»
все новости
ВИДЕО
На Луганщине силовики не пропускали ветеранов АТО к месту разведения войск. Был выстрел в воздух
09 октября, 13:21
Золотое. Репортаж из поселка, где должен был состояться отвод войск ►
08 октября, 22:12
Как работает скорая помощь после реформы. Опыт Мариуполя ►
08 октября, 11:24
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция