Зеленский: Пока разные люди с обеих сторон будут случайно постреливать, разведения не будет

Президент Владимир Зеленский отмечает, что от разведения сил и средств в Петровском и Золотом зависит перспектива проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, России).



«Разведение — я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения — не будет "нормандского формата". Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны», — заявил Зеленский во время пресс-марафона.



При этом президент отметил, что российская сторона также должна гарантировать разведение войск и прекращение огня, так как является участником минского процесса. «Они должны гарантировать — они участники минского процесса, они участники Трехсторонней группы и именно в Трехсторонней группе говорится об этих моментах», — подчеркнул Зеленский.



На вопрос о возможности введения миротворческого контингента в отдельные районы Донецкой и Луганской областей для восстановления контроля над украинско-российской границей он ответил: «Мы должны с вами контролировать границу? Должны 100%. А как? Надо садиться за один стол. Миротворцы — один из путей».

Штаб ООС сообщил, что участок разведения сил у Золотого был снова обстреля боевиками 9 октября.



1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивала на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».