Зеленский считает важной личную встречу с Путиным для прекращения войны, но это пока не обсуждается

Президент Владимир Зеленский считает необходимым проведение личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для прекращения войны на Донбассе, однако ее перспектива сейчас не обсуждается и эти вопросы будут решаться в рамках «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ).



«Встречаться мы можем только в двух форматах: нормандский формат и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против», — сказал Зеленский в ходе пресс-марафона.



Президент добавил, что точная дата встречи лидеров «нормандской четверки» пока не определена, но есть несколько вариантов дат. Зеленский объяснил, что дату проведения саммита российской стороне будут предлагать лидеры Франции и Германии.