ОБСЕ увидела обострение на Донбассе и сигналы «Л-ДНР» к разведению оружия

Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» 11 октября запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение вооружений на Донбассе, однако международные наблюдатели фиксируют обострение конфликта в последние дни.

«11 октября наблюдатели видели, что на блокпосту вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение», - говорится в отчете СММ.

Аналогичные действия боевиков в СММ ОБСЕ зафиксировали 11 октября в 12:00 на участке разведения в районе Петровского.

Миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

«Большинство нарушений режима "тишины" зафиксировано в районах северу и северо-востоку от н.п. Широкино, к югу и юго-востоку от н.п.Светлодарск, а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции», - отмечают в СММ ОБСЕ.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивала на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».



Мероприятия по возобновлению процесса разведения в районе Золотого и Петровского пока не начались.



Украинская и российская стороны разошлись во мнениях касательно условий для начала разведения сил в Петровском и Золотом на Донбассе.



