Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Меркель и Путин обсудили подготовку ко встрече «нормандской четверки»

20 октября 2019, 14:02

Меркель и Путин обсудили подготовку ко встрече «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», ситуацию в Сирии и газовый транзит через Украину. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Интерфакс-Украина».

«Канцлер сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в «нормандском формате», — сказано в заявлении Зайберта.

Помимо «нормандского формата» стороны обсудили положение в Сирии и Ливии, а также «текущие переговоры о продолжении газового транзита через Украину».

Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что конкретной даты проведения саммита лидеров «нормандской четверки» еще нет, переговоры об этом ведутся. 

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится в ноябре.


ТЕМЫ

Прочее
Нормандский формат
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:19
Обстрелом повреждено здание школы под Донецком
11:26
СМИ: В оккупированном Донбассе нашли тело агента ФБР, пропавшего 3 года назад
09:25
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
11:33
«Представительство ДНР» в Бельгии возглавил пророссийский общественник
08:11
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной Донетчине загруженный углем поезд
23:44
В ОБСЕ сообщили о ранении ребенка в Донецке из-за взрыва боеприпаса
22:14
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:17
В Донецке объяснили, почему движение троллейбусов по главной улице стало хуже
14:18
ДонОГА опровергла строительство водовода в обход оккупации
10:14
Министр обороны обвинил боевиков в очередном срыве «режима тишины» для разведения войск
09:29
ЮНИСЕФ направил гумконвой в сторону Донецка
23:01
Требование роспуска «ЛДНР» и новый «гумконвой» из России. Главное за день
22:02
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в 1 км от линии соприкосновения на Донбассе
18:24
Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»
15:19
«ДНР» анонсировала открытие «представительства» в Бельгии
все новости
19:22
Глава Луганской области уходит в отставку
16:46
Апаршин возглавил директорат по нацбезопасности в Офисе Зеленского
15:24
Украинского политзаключенного Коломийца посетил консул
14:02
Меркель и Путин обсудили подготовку ко встрече «нормандской четверки»
13:19
Обстрелом повреждено здание школы под Донецком
12:15
Художница «донецкой элиты» нарисовала портрет Кадырова
11:26
СМИ: В оккупированном Донбассе нашли тело агента ФБР, пропавшего 3 года назад
09:32
80 тысяч человек остались без воды в Лисичанске
09:25
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
09:24
Один военный получил ранения за минувшие сутки в зоне ООС
17:00
Суд 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об «особом статусе» Донбасса
16:37
В Минсоцполитики пообещали, что роженицы на Донетчине вскоре получат монетизацию бэби-боксов
15:20
«Богдан Моторс» отрицает обвинения в злоупотреблениях при поставке автомобилей для ВСУ
14:24
Власти РФ одобрили признание украинцев носителями русского языка без собеседования
13:09
Черныш: Главный переговорщик по Донбассу со стороны РФ - вице-премьер Козак  
все новости
ВИДЕО
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
20 октября, 09:25
Где работает программа «доступное жилье» для переселенцев
19 октября, 10:12
«Схемы»: Российский олигарх Дерипаска добывает в Украине сырье, которое вывозят в РФ для создания оружия
18 октября, 09:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция