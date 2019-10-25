Глава комитета Рады предложил открыть КПВВ в Счастье. Ранее Киев такую возможность исключал

Председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма Дмитрий Лубинец считает возможным открытие контрольного пункта въезда-выезда в Счастье Луганской области. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».



«Мы же должны предлагать какие-то варианты, на мой взгляд», — отметил он. Лубинец подчеркнул, что «та сторона» не соглашается на открытие КПВВ «Золотое».



«Возможно, [на заседание Трехсторонней контактной группы] в Минске нужно приехать и сказать: "Окей, Золотое вы не хотите, тогда давайте рассмотрим Счастье"», — добавил парламентарий.



Вмесе с тем у себя в Facebook Лубинец вырвазил надежду, что КПВВ «Золотое» все же будет открыт после разведения сил.

Украина неоднократно отказывалась от предложения России и группировки «ЛНР» открыть КПВВ «Счастье».



На прошлой неделе замглавы МИД Украины Василий Боднар напомнил, что решение об открытии КПВВ «Золотое» было принято еще в 2016 году, но российская сторона начала увязывать открытие КПВВ у Золотого с открытием КПВВ у Счастья. По его словам, Украина не согласна на такое условие, потому что это не предусмотрено ни одним из соглашений.



Сейчас на линии соприкосновения в Луганской области работает только пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская".