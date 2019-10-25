В штабе ООС рассказали об обстреле со стороны боевиков на участке разведения

Украинская сторона СЦКК заявила, что сегодня боевики, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения сторон у Петровского и Богдановки, совершили обстрел. Об этом передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



«Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения № 3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательств», — подчеркивается в сообщении.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.



16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения.