В Раде готовы предоставить США информацию об «Азове»

Украина готова предоставить конгрессу США информацию о подразделении «Азов». Об этом у себя в Facebook заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Богдан Яременко (фракция «Слуга народа»).



Он отметил, что подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившимся к государственному секретарю США Майку Помпео с призывом внести полк «Азов» в список террористических организаций.



«В письме к конгрессу США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения «Азов», — написал Яременко.



Он добавил, что текст письма могут также подписать и другие депутаты Рады. Документ будет передан американской стороне 29 октября.



Яременко также отметил, что «Азов» был создан участниками Майдана. «"Азовцы" участвовали в освобождении от российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов», — подчеркнул он.

40 конгрессменов-демократов потребовали от Госдепартамента США внести украинский полк «Азов» в список иностранных террористических организаций.



В «Азове» назвали обращение американских конгрессменов «информационной атакой».



В защиту «Азова» выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.