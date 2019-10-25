Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Горбатюк рассказал о расследовании, в котором фигурировал Богдан

25 октября 2019, 13:33

Горбатюк рассказал о расследовании, в котором фигурировал Богдан

Управление спецрасследований Генпрокуратуры вело расследование, в котором фигурировал глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом заявил уволенный накануне руководитель управления Сергей Горбатюкв эфире «Громадського радіо».

Горбатюк рассказал, что по версии следствия, Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 млрд гривен по гарантиям корпорации «Единые энергетические системы» перед российским Министерством обороны.

«Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации», — рассказал Горбатюк.

«По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана», — подытожил он.

Также Горбатюк отметил, что в этом деле было принято «значительное количество процессуальных решений», однако, по его словам, их блокировало руководство ГПУ.

Ранее издание «Українські Новини» со ссылкой на источник в ГПУ сообщило, что Управление спецрасследований Генпрокуратуры рассматривает вопрос о вручении подозрения Богдану. Подозрение якобы касается периода, когда Богдан работал в Правительстве Николая Азарова.

Позже в ГПУ заявили, что не знают о подготовке сообщения о подозрении Богдану. 

23 октября главу управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюк уволили. Этому предшествовал недопуск Горбатюка к переаттестации в рамках реформы прокуратуры, так как он написал заявления не установленного образца.

ТЕМЫ

Люди
Андрей Богдан
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:40
ОБСЕ: Боевики вывели тяжелое вооружение на учебный полигон
10:37
«МЧС ЛНР»: Двое мужчин подорвались на растяжке в Луганске
08:00
В «ДНР» заявили, что кремлевский куратор Сурков приехал в Донецк
16:12
Штаб: Двое гражданских ранены при обстреле боевиками подконтрольной им жд-станции
16:08
«ДНР» не может исследовать часть материала неопознанных погибших — нет оборудования
14:18
Ученые от «ДНР» займутся поиском причин подземных толчков в Макеевке
13:29
Боевики установили новые мины недалеко от Донецка
12:13
ЕС призвал боевиков освободить Асеева
11:30
Россия отправила «гумконвой» для «Л-ДНР». Предыдущий был на прошлой неделе
11:07
Из реки в центре Донецка достали мертвого мужчину
09:05
Красный Крест направил в Донецк 232 тонны гуманитарной помощи
08:59
Боевики не разрешили ОБСЕ вести наблюдение на границе с Россией
00:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:35
Суд отпустил участника «ЛНР», выведенного из Луганска сотрудниками СБУ
15:46
Пушилин внезапно упрекнул «чиновников ДНР» за формальное отношение к людям
все новости
15:26
Лавров заявил о готовности Москвы повлиять на «Л-ДНР» для выполнения Минских соглашений
15:19
Глава ЦИК рассказал, что нужно для проведения выборов на Донбассе
14:45
Россия увеличила квоту на транзит казахстанского угля в Украину
14:40
ОБСЕ: Боевики вывели тяжелое вооружение на учебный полигон
14:35
В Лисичанске снова проблемы с водоснабжением: после включения воды прорвало трубы
13:35
Сын основателя «1+1» Роднянского получил должность в Кабмине
13:33
Горбатюк рассказал о расследовании, в котором фигурировал Богдан
12:53
Парламент Германии отклонил снятие санкций с России
12:35
В Раде готовы предоставить США информацию об «Азове»
12:17
В штабе ООС рассказали об обстреле со стороны боевиков на участке разведения
11:48
Насалик просился на полиграф в деле о сокрытии более 1 млн долларов
11:03
Акция против «капитуляции» проходит в Киеве и ряде других городов
10:37
«МЧС ЛНР»: Двое мужчин подорвались на растяжке в Луганске
10:30
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
09:44
САП: Трое нардепов от «Слуги народа» хотят дать показания в деле о взяточничестве
все новости
ВИДЕО
В прифронтовом поселке на Донбассе 5 лет живут без света. Жительница записала обращение Зеленскому
24 октября, 12:20
Депутат «Слуги народа» поговорил с Пушилиным в эфире российского канала
24 октября, 09:52
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
20 октября, 09:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция