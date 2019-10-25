Горбатюк рассказал о расследовании, в котором фигурировал Богдан

Управление спецрасследований Генпрокуратуры вело расследование, в котором фигурировал глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом заявил уволенный накануне руководитель управления Сергей Горбатюкв эфире «Громадського радіо».



Горбатюк рассказал, что по версии следствия, Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 млрд гривен по гарантиям корпорации «Единые энергетические системы» перед российским Министерством обороны.



«Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации», — рассказал Горбатюк.



«По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана», — подытожил он.



Также Горбатюк отметил, что в этом деле было принято «значительное количество процессуальных решений», однако, по его словам, их блокировало руководство ГПУ.

Ранее издание «Українські Новини» со ссылкой на источник в ГПУ сообщило, что Управление спецрасследований Генпрокуратуры рассматривает вопрос о вручении подозрения Богдану. Подозрение якобы касается периода, когда Богдан работал в Правительстве Николая Азарова.



Позже в ГПУ заявили, что не знают о подготовке сообщения о подозрении Богдану.



23 октября главу управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюк уволили. Этому предшествовал недопуск Горбатюка к переаттестации в рамках реформы прокуратуры, так как он написал заявления не установленного образца.