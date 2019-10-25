В Лисичанске снова проблемы с водоснабжением: после включения воды прорвало трубы

В Лисичанске 30 тысяч жителей остались без водоснабжения из-за прорыва труб. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма Дмитрий Лубинец у себя в Facebook.



Он напомнил, что в конце прошлой недели город остался без водоснабжении из-за того, что водоканал обесточили за долги. «Когда 23 октября его [водоснабжение] восстановили начались прорывы труб. В результате 30 тысяч жителей Лисичанска без воды. Закрыто родильное отделение, школы, детсады», — написал Лубинец.



Он подчеркнул, что все это грозит городу «масштабной катастрофой». «Поэтому нужно не только оперативно восстанавливать водоснабжение, но и разбираться, кто довел коммунальное хозяйство до такого плачевного состояния», — полагает депутат.



По его словам, если на местах работают неэффективные менеджеры, то надо их менять. «А Верховная Рада не может контролировать работу каждого коммунального предприятия в стране и не должна этого делать», — констатировал Лубинец.



Вместе с тем он пообещал, что комитет Рады будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой изучить ситуацию с накоплением долгов Лисичанского водоканала.