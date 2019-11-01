Минобороны: Разведение в Золотом практически завершено, территория находится под контролем МВД

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что разведение сил и средств в районе Золотого Луганской области уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины. Об этом он сказал на брифинге в Кабинете министров.



«Сейчас уже практически оно завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел», — сказал он.



По словам Загараднюка, МВД «постоянно предоставляет отчеты» о ситуации в Золотом. «Это абсолютно безопасная территория, они [МВД] нам это гарантируют», — подчеркнул министр.



Также Загороднюк сообщил, что украинская сторона ожидает пересмотра даты разведения войск у Петровского Донецкой области из-за того, что был зафиксирован обстрел 30 октября.

29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Процесс отвода войск контролируют наблюдатели ОБСЕ. В штабе ООС заявили, что началу разведения предшествовал семидневный режим прекращения огня на этом участке.



Процесс разведения предполагает зеркальный отвод войск украинской стороной и боевиками на 2 километра от условной линии. Далее производится разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.