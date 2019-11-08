СБУ: В плену «Л-ДНР» находится 244 человека

На неподконтрольной властям территории Донбасса незаконно лишены свободы 244 человека. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в ответе на запрос «НД».



24 октября спецслужба информировала о 245 пленных в тюрьмах боевиков, еще неделей ранее их значилось 240.



В СБУ пояснили, что информация о количестве пленных постоянно меняется на основании полученных данных.

По итогу встречи Трехсторонней контактной группы 29 октября посол ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил о подготовке большого обмена.



Обмен пленными наряду с вопросами разведения войск и проведения выборов обсудят лидеры «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ).



Главные условия проведения саммита «нормандской четверки» — согласование «формулы Штайнмайера» и разведение сил на трех пилотных участках — Золотом, Станице Луганской и Петровском — о чем Трехсторонняя контактная группа договорилась в сентябре 2016 года.



1 октября Трехсторонняя контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов на временно неподконтрольных территориях и предоставление «особого статуса».



В июле украинские военные и боевики развели позиции вблизи Станицы Луганской, что позволило начать ремонт разрушенного моста.



Зеркальное разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. Сейчас там проходит разминирование и демонтаж укреплений.



В штабе операции Объединенных сил готовы начать разведение в Петровском 8 ноября.



На фоне этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что саммит «нормандской четверки» состоится в течение следующих недель, сейчас идет активная подготовка к этой встрече.