У Золотого завершилось разведение сил

В Луганской области завершился этап зеркального разведения сил и средств с обеих сторон на участке в районе Золотого-4 (поселок в составе города Золотое). Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе.



«Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий», - говорится в сообщении.



Военные сообщили, что в случае угрозы - жизни и здоровью, захвата территорий или проникновения разведывательно-диверсионных групп боевиков дадут «адекватный ответ, открывая огонь по противнику».

Как сообщалось, 29 октября в полдень в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в районе Золотого начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения. По состоянию на 31 октября 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.



Также 29 октября на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в поселке Петровское в Донецкой области. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии столкновения в районе Петровского должно начаться 4 ноября.