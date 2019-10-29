Штаб ООС и «ЛНР» подтвердили начало разведения войск у Золотого

В штабе операции Объединенных сил подтвердили, что разведение войск у Золотого Луганской области началось сегодня. Заместитель командующего ООС Богдан Бондарь сказал «Новостям Донбасса», что синхронное разведение сил началось в 12:00.



Также о начале разведения войск у Золотого заявили в группировке «ЛНР», передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ». Отмечается, что украинская сторона и сепаратисты запустили сначала белые, а затем зеленые сигнальные ракеты, что означает начала раведения.



Говоря об участке разведения у Петровского в Донецкой области, Бондарь отметил, что украинская сторона ждет семидневного «режима тишины» для начала разведения там. В случае его соблюдения разведение у Петровского может начаться 4-5 ноября, добавил он.



В пресс-цнтре штаба ООС заверили, что разведение не ухудшит позиции украинских военных у Золотого, «а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью — безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих».



Ранее о начале разведения войск у Золотого заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.



15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 23 октября Зеленский сообщил о подготовке к новой попытке разведения сил у Золотого и Петровского.