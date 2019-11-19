У Зеленского обещают, что перед вторым чтением по рынку земли учтут все проблемные вопросы

В законопроекте №2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» перед вторым чтением будут учтены все проблемные вопросы, которые беспокоят народных депутатов и украинское общество. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале Украина».



«Правительство предложило свою модель, парламент высказал свою позицию в рамках соответствующего законопроекта, а президент сказал свое слово и озвучил в понедельник основные моменты. Ключевой посыл: между первым и вторым чтением все те проблемные вопросы, которые беспокоят народных депутатов, украинское общество, будут учтены, и народные депутаты из всех фракций будут предлагать свои правки», - сказал он.



Лещенко убежден, что данный закон не может быть принять во втором чтении без консенсуса в парламенте.



11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в Верховной Раде в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.



Также Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на всеукраинском референдуме.