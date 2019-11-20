Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 ноября.

Политика

Президент Владимир Зеленский назвал 4 вопроса, решения которых он ожидает от «нормандской встречи» — сроки возвращение всех пленных, прекращение огня, контроль над участком границы и проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса. Он подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии возвращения территорий под контроль Украины.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Харькова к 10 годам заключения по обвинению в «шпионаже».



Боевые действия



«ДНР» заявила о готовности демонтировать свои укрепления вблизи Петровского Донецкой области. Накануне украинская сторона и боевики сообщили о завершении разминирования на данном участке разведения вооруженных сил и средств.



С начала военных действий на Донбассе на минах подорвались более одной тысячи человек, сообщили в ООН.



Общество



В «мининформации ДНР» отрицают слова своей сотрудницы Майи Пироговой о намерениях группировки исключить украинский язык из обязательной школьной программы.



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