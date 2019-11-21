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Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск

21 ноября 2019, 09:46

Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск

Грузовики МЧС России прибыли в неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск. Как сообщают сепаратистские СМИ, они привезли гуманитврную помощь.

В Донецк прибыл «гумконвой», в состав которого вошли продуктовые наборы для детей от года до трех лет общим весом более 160 тонн, отмечает ДАН.

По информации «МЧС» при группировке «ЛНР», семь автомобилей доставили в Луганск 80 тонн гуманитарного груза. В его составе — 13440 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

Обновлено. Госпогранслужба Украины сочла нелегальным очередной «гуманитарный конвой» России на Донбассе. Отмечается, что у украинских пограничников не было возможности осмотреть содержание автомобилей.

Грузовики МЧС России приезжают на Донбасс уже шестую неделю подряд. Причины такой активизации в РФ и группировках «Л-ДНР» не объясняют. Предыдущий 91-й конвой прибыл 14 ноября.

На прошлой неделе МИД Украины направил в Россию ноту протеста из-за отправки очередного «гуманитарного конвоя» на неподконтрольную территорию. Киев призвал Москву придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств.

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