Украинская сторона обвинила саперов «ДНР» в дискредитации ВСУ у Петровского

Саперы группировки «ДНР» которые принимали участие в разминировании территории у Петровского после разведения, могли подрывать боеприпасы для провокаций Вооруженных сил Украины. Это следует из заявления украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).



Там отметили, что 19 ноября миссия ОБСЕ слышала 22 взрыва неопределенного происхождения на участке разведения у Петровского. В то же время украинская сторона не зафиксировала ни одного обстрела в пределах этого участка.



«Оба патруля СММ ОБСЕ слышали взрывы с одинаковыми характеристиками (время, количество и направление взрывов). Учитывая это, можно утверждать, что патруль СММ ОБСЕ возле населенного пункта Петровское мог ошибочно указать дальность услышанных взрывов, которые произошли гораздо дальше (минимум в 2–2,5 раза) от указанного в отчете места», — отмечается в сообщении украинской стороны.



Также в СЦКК обратили внимание, что в отчете ОБСЕ есть информация о том, что незадолго до указанных взрывов на участок разведения прибыли 10 саперов «из неподконтрольных правительству районов».



«А уже через некоторое время произошли указанные в отчете взрывы. Поэтому, не исключается возможность подрыва саперами РФ (в отчете ОБСЕ не указано, что это российские саперы — прим.), без уведомления СММ ОБСЕ, найденных взрывчатых предметов (мин, снарядов и т. п) недалеко от участка разведения № 3 Петровское, в том числе и с целью дискредитации ВСУ», — сообщила украинская сторона в СЦКК.

Также Отмечается, что камера ОБСЕ, которая расположена возле Петровского, не зафиксировала полет боеприпасов. Три офицера СЦКК, которые круглосуточно находятся на наблюдательных пунктах возле участка разведения № 3, не подтвердили факт взрывов. В то же время другой патруль миссии, который находился недалеко от поселка Богдановка, также слышал 22 взрывы.



Как отмечается в заявлении, украинская строна в СЦКК сравнила отчеты патрулей ОБСЕ и предположила, что они слышали одни и те же взрывы: направление, временные рамки и количество взрывов (09:56–10:06 (10 взрывов) и 10:06–10:38 (12 взрывов) одинаковые.

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.



20 ноябра украинская сторона и группировка «ДНР» заявили о завершении разминирования.