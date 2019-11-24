Пушилин считает, что Россия занялась «собиранием русских земель»

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Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин считает, что Россия является его страной и он видит наступление этапа «собирания русских земель». Об этом Пушилин заявил в субботу в Донецке во время презентации фильма «Русский реактор», который создал лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.



«Россия — это наша с вами страна, я вас уверяю. Нужно понимать, что сейчас настал этап собирания русских земель», — подчеркнул глава группировки «ДНР». Его заявление опубликовал Telgram-канал «Гитара Пушилина».

Заявление Дениса Пушилина прозвучало на фоне подготовки к встрече лидеров Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате» 9 декабря в Париже.



Президент Владимир Зеленский озвучил свои ожидания от саммита. В частности, это достижение полноценного прекращения огня на Донбасса, передача Россией контроля над донбасским участком границы и местные выборы в ОРДЛО после их возвращения под контроль Украины.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что руководство группировок «ДНР» и «ЛНР» должно исчезнуть после выборов на Донассе.