Глава МИД: Все понимают, что после выборов руководство «Л-ДНР» должно исчезнуть

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью «РБК-Украина», что у сторон переговоров есть понимание того, что группировки «ДНР» и «ЛНР» должны исчезнуть после выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Так он ответил на вопрос, является ли заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о том, что группировки «ДНР» и «ЛНР» должны быть ликвидированы повышением ставок перед «нормандским» саммитом.



Глава МИД считает, что с точки зрения РФ, это игра на повышение ставок. «С точки зрения тех, кто там занимает какие-то свои придуманные позиции "президентов", или кем они есть, то во многих случаях это просто персональный поиск своего места на этой планете. И ожидать, что эти люди скажут: мы все поняли, нам надо самораспускаться — это, по меньшей мере, наивно», — добавил Пристайко.



По его словам, украинская сторона и не рассчитывала, что руководители «Л-ДНР» сами возьмут и «соберут вещи», чтобы отступить.



«Но на фоне этого информационного шума мы движемся туда, куда мы и планировали. И все понимают, что есть цель все же провести выборы в ОРДЛО и законно избрать новое руководство. И ясно, что с момента избрания нового руководства, старое должно исчезнуть, с этим никто не спорит. Если кто-то будет затягивать выборы, имея ввиду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит Россия, с этой — Украина, чтобы РФ взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории», — резюмировал Пристайко.



Также глава МИД заявил о безальтернативности на данный момент Минских соглашений и отметил, что положения закона об «особом статусе» будут согласованы с представителями ОРДЛО с помощью ТКГ.