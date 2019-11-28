Апелляционный суд отказался арестовать Ляшко за драку с Герусом

Апелляционный суд Киевской области отказался удовлетворить апелляцию прокуратуры и взять под стражу лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Об этом Ляшко сообщил журналистам после заседания суда.



Также это подтвердили в пресс-службе прокуратуры Киевской области агентству «Интерфакс-Украина».



Таким образом, осталось в силе решение Бориспольского горрайонного суда, который 19 ноября отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

6 ноября в аэропорту «Борисполь» произошла драка между Олегом Ляшко и Андреем Герусом. Во время конфликта Ляшко предъявлял Герусу претензии за возобновлние электроэнергии из России. На следующий день полиция открыла уголовное производство против Ляшко по статье об угрозе насилием государственному деятелю (статья 364 УК).



18 ноября Ляшко получил подозрение в совершении преступления. Уголовное производство против себя он называет фальсификацией и расправой за политическую позицию.



С 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года. Это стало возможным после запуска рынка электроэнергии, который отстаивал Герус.