СМИ: Украинские компании подписали контракты с «Газпромом» на прямые поставки с 1 января

Ряд украинских компаний уже заключил прямые контракты с ПАО «Газпромом» (РФ) на поставку газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник на рынке.



В то же время собеседник агентства не стал уточнять их название и возможные объемы поставки.



В начале октября глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отмечал, что «Газпром» с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам. По его словам, на сегодня нежелание «Газпрома» выполнять текущий контракт с НАК является «вопросом политической плоскости», а после его окончания российская компания вновь может выйти на украинский рынок, если предложит более интересную цену в условиях действующего конкурентного рынка.

Ранее российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. РФ согласилась также выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража в газовом споре. Выплата долга Газпрома состоится деньгами.