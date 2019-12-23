Лутковская: Списки на обмен еще не готовы

Стороны еще работают над составлением окончательного списка на обмен пленными. Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.



По ее словам, украинская сторона намерена забрать военных, оказавшихся в плену в результате боев под Иловайском и Дебальцево, которые не были переданы в рамках последнего обмена 27 декабря 2017 года.



Трехсторонняя контактная группа во время сегодняшней видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил об отказе нескольких десятков человек, удерживаемых украинской стороной, участвовать в обмене с «ДНР/ЛНР». В группировке «ДНР» уточнили, что нужно верифицировать 43 человека, которые могут отказаться вернуться в Донецк и Луганск в рамках обмена.



