В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена

Сорок три человека, которых украинская сторона готовилась передать группировкам «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена, нуждаются в дополнительной верификации. Об этом сообщила «омбудсмен» ДНР Дарья Морозова, передает сепаратистский ресурс ДАН.



Так она отреагировала на публикацию «Коммерсанта», который со ссылкой на источники сообщил, что около сорока человек из числа тех, кого Киев готовился передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться на подконтрольные «ДНР» и «ЛНР» территории. Поэтому «Л-ДНР» запросили дополнительную верификацию, чтобы убедиться, что эти люди приняли такое решение по своей воле.



«Касательно верификации, которая нужна дополнительно, во-первых, их не 40, а 43 человека, 21 — это пленные сторонники ЛНР, а 22 — сторонники ДНР», — уточнила Морозова.



Она подтвердила информацию газеты, что их верификацией займется координатор гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске от ОБСЕ Тони Фриш. По словам Морозовой, все участники верификации будут доставлены украинской стороной в одно место.



«Мы полностью доверяем Фришу, его знают пленные, он вызывает у них тоже глубочайшее доверие. Я уверена, что там не будет какого-то подвоха, если люди выразят свое несогласие вообще участвовать в процессе освобождения, это их право, насильно заставлять их не будет», — отметила представительница «ДНР».



По ее словам, из 22 «сторонников ДНР», которые нуждаются в дополнительной верификации, семь человек никогда не отказывались от обмена.

На заседании Трехсторонней контактной группы 18 декабря в Минске не удалось договориться о проведении обмена до конца года. Представители Луганска и Киева обвинили в этом друг друга. «Л-ДНР» настаивают, что украинская сторона должна процессуально «очистить» участников обмена (закрыть уголовные производства), чтобы они не находились в розыске в Украине. Киев на такое условие не согласен.



Теперь проведение обмена хотят согласовать на заседании в режиме видеосвязи, которое стороны договорились провести 23 декабря.