Группировка «ДНР» повысит стоимость проезда в общественном транспорте на подконтрольной ей территории. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в ходе «прямой линии», которую транслируют сепаратистские телеканалы.



«Планируется повышение стоимости проезда [в общественном транспорте]. Это вынужденная мера исключительно для повышения зарплат водителям и ремонтным бригадам. Мы держали [цены], сколько могли», — сказал он.



Пушилин не уточнил, на сколько подорожает проезд.



Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Донецка составляет 3 рубля.

Осенью в «ДНР» объяснили дефицит общественного транспорта в Донецке нехваткой водителей.



Дончане жаловались на то, что интервал движения троллейбусов по центральному маршруту № 2 стал больше, а вагоны переполнены.