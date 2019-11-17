В Донецке объяснили причину нехватки общественного транспорта

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецка дефицит общественного транспорта из-за нехватки водителей. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Оплот».



Отмечается, что существующий тариф в 3 рубля за проезд не позволяет повысить оклады водителям.



По словам Андрей Науменко «начальника» отдела транспорта, еще одна причина – в лимите дизельного топливо для автобусов коммунальной формы собственности.

Ранее жители Донецка жаловались на то, что интервал движения троллейбусов по маршруту № 2 в неподконтрольном украинским властям Донецке стал больше, а вагоны переполнены.