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В Донецке объяснили, почему движение троллейбусов по главной улице стало хуже

18 октября 2019, 15:17

В Донецке объяснили, почему движение троллейбусов по главной улице стало хуже

Интервал движения троллейбусов по маршруту № 2 в неподконтрольном украинским властям Донецке стал больше, а вагоны переполнены. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Оплот».

Директор подконтрольного группировке «ДНР» коммунального предприятия «Донэлектроавтоттранс» Юрий Атаманов пояснил, что это связано с нехваткой водителей троллейбусов. «Сегодня комплектность штата водителей депо, которое обеспечивает этот маршрут — 47%», — сказал он.

В связи с этим, на маршрут выходит меньшее количество троллейбусов, чем предусмотрено планом. По словам Атаманова, по маршруту «двойки» предусмотрено плановое количество в размере 27 троллейбусов, но сейчас выходит только 15 единиц подвижного состава.

«Мы везде трубим об этой проблеме, о том, что нам нужны водители. Мы готовы принимать водителей, вовремя платим им заработную плату», — подчеркнул директор предприятия. Размер заработной платы для водителей Атаманов не уточнил.

Маршрут № 2 проходит по улице Артема, которая считается главной транспортной артерией Донецка.

ТЕМЫ

Места
Донецк
Организации
ДНР

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