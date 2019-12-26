Минобороны готовится к полному перемирию на Донбассе с 1 января

Украинская сторона готовится к полному прекращению огня с 1 января, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.



«Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работа» — сказал он на брифинге.



Министр также сообщил, что украинская сторона определила новые участки для разведения вооруженных сил и средств с боевиками.

По итогам саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря было обнародовано коммюнике, в котором указаны дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. В частности, договорились об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» должна состоятся через четыре месяца.