В «Нафтогазе» заявили, что в Париже по газу решили договариваться дальше

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться. Об этом он сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца, передает «Интерфаск-Украина».



«Мы договорились продолжать договариваться», - сказал он.



Витренко отметил, что будут продолжаться как двусторонние переговоры между Украиной и РФ, так и трехсторонние с участием Еврокомиссии.



Он также подчеркнул, что даже трехсторонней формат предполагает, что хозяйственные субъекты «Нафтогаз» и «Газпром» должны заключить определенные контракты, и должны быть контракты между «Газпромом» и оператором украинской ГТС.



Отвечая на вопрос о том, «обнуляются» ли взаимные претензии с Россией, Витренко указал: «Мы ничего не обнуляем. Мы наоборот аргументировано пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения арбитражей является действительно законной и почему решения арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения».