СМИ узнали имена украинских военных, которых могут вернуть в рамках обмена

В рамках обмена удерживаемыми лицами, который ожидается 29 декабря, из плена группировок «ДНР» / ЛНР" вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, приближенный к процессу переговоров.



Так, на свободу должны выйти находившиеся в плену с 2015 года военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады Богдан Пантюшенко, который был схвачен боеваками во время операции в районе Донецкого аэропорта, Сергей Глондарь и Александр Кориньков из 3-го полка спецназа ВСУ, попавшие в плен во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево. Пантюшенко подавал на награждение орденом «За мужество» 3-й степени. Глондарь награжден в 2014 году знаком отличия Минобороны Украины «За образцовую службу».



В списки на обмен будут включены военнослужащие 8-го полка спецназначения Иван Деев и Сергей Иванчук, который 5 февраля 2017 года попали в плен во время ведения разведки. Иванчук 19 июля 2014 года был награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степени за мужество и героизм при защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Деев награжден орденом «За мужество» 3-й степени.



Также домой должны вернутся Александр Геймур и Борис Пундор, которые 22 мая 2019 года в числе восьми военнослужащих, согласно сообщению командования, двигаясь на грузовике в районе Новотроицкого, отклонились от определенного маршрута и попали в плен. Геймур награжден знаком отличия Минобороны Украины «Знак Уважения».



Пока нет окончательного подтверждения, но возможен также обмен военного 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова, который попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим, и военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, который в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Обмен состоится в рамках договоренностей лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия), встреча которых состоялась 9 декабря в Париже.



Точные списки на обмен еще неизвестны. По данным «Интерфакса», в обмене 29 декабря между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» поучаствуют более 200 человек. В «ДНР» говорили, что Донецк обменяется с Киевом по формуле «87 на 55».



Обмен состоится на пункте пропуска «Майорское» под Горловкой, поэтому этот КПВВ не будет работать 29 декабря.