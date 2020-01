NYT: Возможный ракетный удар по самолету МАУ попал на видео в Иране

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал в Twitter видео, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB