Пристайко и Маас обсудили «Минск» и катастрофу самолета МАУ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко договорился о сотрудничестве со своим немецким коллегой Хайко Маасом в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 МАУ 8 января. Об этом он сообщил по итогу телефонного разговора.



«В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования», — отметил Пристайко.



Министры также обсудили перспективы урегулирования конфликта на Донбассе в рамках реализации Минских соглашений. В контексте этой беседы Пристайко подчеркнул, что ждет результаты встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным 11 января.

Самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Президент США Дональд Трамп допустил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могли сбить случайно. По данным американских СМИ, официальные лица США уверены, что самолет МАУ был сбит иранскими военными.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит Ираном.



Иран заявил, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Позже возгорание лайнера было указано в предварительном отчете о расследовании причин трагедии, которое проводит Тегеран.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.