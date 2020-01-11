Путин снова призвал Украину закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции

Президент России Владимир Путин в очередной раз призвал Украину закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции страны.



«Продление закона об "особом статусе" Донбасса — это хороший шах в правильном направлении. Но закон должен стать бессрочным, как это предусмотрено Минских соглашений. Необходимо закрепить "особый статус" Донбасса в украинской Конституции», — сказал он во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве.



По словам российского лидера, Москва и Берлин согласны, что Минские соглашения остаются безальтернативной основой для урегулирования ситуации на востоке Украины.



Также Путин в очередной раз назвал конфликт «внутриукраинским». При этом Меркель, когда взяла слово, отметила, что в отношении России продолжают действовать санкции «за Украину».

Украинская сторона предлагает выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Конституции. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе соответствующим законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 12 декабря.



Законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации зарегистрировал в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский. Эти изменения не предусматривают «особый статус» на Донбассе.



Президент России Владимир Путин заявлял, что такую позицию Киев должен согласовать с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».