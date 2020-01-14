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Кучма перечислил условия для наступления мира на Донбассе

14 января 2020, 14:42

Кучма перечислил условия для наступления мира на Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма подчеркивает, что выполнению политического компонента Минских соглашений должна предшествовать реализация компонента безопасности.

«Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей — только с этого может начаться возвращение мира», — заявил Кучма во время встречи со спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Также они обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое состоится 16 января. Кроме того, в разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Стороны отметили важность взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое прошло 29 декабря.

В субботу президент России Владимир Путин призвал Украину начать выполнение политической части Минских соглашений. Путин подчеркнул, что имеет в виду закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции Украины.

Украинская сторона предлагает выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Конституции. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе соответствующим законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 12 декабря. 

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