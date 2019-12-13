Президент Владимир Зеленский заявил, что записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию Украины подразумевают ту децентрализацию, которую украинская власть сейчас и реализует по всей территории страны.



«В "Минске" четко записано, что изменения в Конституцию Украины — все, что связано с децентрализацией. Сейчас мы готовим пакет законов о децентрализации, вы это знаете, на всей территории Украины. То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».



Украинский лидер считает, что ему в этом вопросе удалось убедить Германию и Францию. «Что касается Российской Федерации, будет сложно. Все видели. В этом вопросе тоже будет очень-очень сложно», — подчеркнул Зеленский.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что Киев подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года. В МИД России выразили удивление в связи с таким намерением украинской стороны.