Верховная Рада продлила закон об «особом статусе» Донбасса

Верховная Рада на год продлила действие закона об особенностях местного самоуправления (особого статуса) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. За законопроект № 2569 с соответствующей правкой проголосовали 320 депутатов на внеочередном заседании в четверг.



Распределение голосов по фракциям:

Законопрект, автороми которого являются руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко, вносит только одну правку в закон — меняет дату «2020» вместо «2019» в первой статье.

После саммита в «нормандском формате» в Париже президент Владимир Зеленский сообщил, что закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен еще на год.



Осенью Зеленский обещал, что после «нормандского саммита» будет принят новый закон об «особом статусе» Донбасса. Однако написание нового закона решили перенести на 2020 год.



Действие закона истекало 31 декабря 2019 года. Документ был принят в сентябре 2014 году и с тех пор парламент несколько раз продлевал его действие. При этом закон не вступал в силу, так как в нем заложены нормы, которые предполагают, что это произойдет после проведения местных выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству.