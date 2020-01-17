СМИ узнали, на каких именно участках разведения на Донбассе настаивают стороны

На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только один. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе в Минске.



Украинская сторона настаивает на разведеннии войск в четырех участках: в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».



В свою очередь, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».



В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у КПВВ «Гнутово», сказал второй источник издания в ТКГ.



Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января.





