Пристайко: Скоро будут определены три новых участка для разведения на Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил три новых участка для разведения войск на Донбассе будут определены Трехсторонней контактной группой в ближайшее время.



«Эта работа не затянется вы узнаете в ближайшее время, на каких участках будут разведены силы», — сказал он во время брифинга в Киеве.



Глава МИД Украины отказался назвать конкретные георгафические точки, к которым привязаны эти участки, отметив, что сейчас существует девять вариантов для равзедения. Пристайко подтвердил, что по три варианта предложили украинская сторона, группировка «ДНР» и группировка «ЛНР».

«Громадське» со ссылкой на источник в ТКГ сообщало, что сторонам удалось предварительно договориться о разведении сил в районе КПВВ «Гнутово».



Разведение на трех новых участках, согласно договоренностям лидеров «нормандской четверки», должно состояться до конца марта.