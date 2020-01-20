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Пристайко: Скоро будут определены три новых участка для разведения на Донбассе

20 января 2020, 12:14

Пристайко: Скоро будут определены три новых участка для разведения на Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил три новых участка для разведения войск на Донбассе будут определены Трехсторонней контактной группой в ближайшее время.

«Эта работа не затянется вы узнаете в ближайшее время, на каких участках будут разведены силы», — сказал он во время брифинга в Киеве.

Глава МИД Украины отказался назвать конкретные георгафические точки, к которым привязаны эти участки, отметив, что сейчас существует девять вариантов для равзедения. Пристайко подтвердил, что по три варианта предложили украинская сторона, группировка «ДНР» и группировка «ЛНР».

«Громадське» со ссылкой на источник в ТКГ сообщало, что сторонам удалось предварительно договориться о разведении сил в районе КПВВ «Гнутово».

Разведение на трех новых участках, согласно договоренностям лидеров «нормандской четверки», должно состояться до конца марта.

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Трехсторонняя контактная группа Разведение сторон

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